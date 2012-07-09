Кэти Холмс станет матерью-одиночкой

Кэти Холмс исполнит главную роль в фильме "Молли". По имеющимся данным, актрисе предстоит сыграть мать-одиночку. Холмс также является соавтором сценария и одним из продюсеров проекта. Съемки фильма начнутся в Нью-Йорке в первой половине июля 2012 года и продлятся до августа.

Примечательно, что в конце июня Холмс подала документы на развод с супругом Томом Крузом. Актеры вступили в брак в 2006 году. У Круза и Холмс есть дочь Сури, которой сейчас шесть лет. Кэти хочет добиться самостоятельной опеки над дочерью, чтобы защитить ребенка от влияния отца-сайентолога.

Последним вышедшим в прокат фильмом с участием Кэти Холмс в настоящее время является комедия "Такие разные близнецы" (оригинальное название - "Jack and Jil"). Главную роль (точнее, сразу две роли - близнецов Джека и Джилл) в этой картине исполнил Адам Сэндлер. Фильм выпустили на экраны в ноябре 2011 года (в РФ - в феврале 2012-го).

В мае 2012 года Холмс снялась в современной экранизации "Чайки" Чехова.