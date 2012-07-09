Тимати не понравились вопросы Кати Осадчей

Скандальный рэпер Тимати уже не рад, что затеял скандал с Филиппом Киркоровым. Теперь все интервью певца сводятся к одному вопросу. И хотя Тимати уже не раз говорил, что не будет больше обсуждать эту тему, журналисты не перестают спрашивать.

На этот раз не стала исключением и Катя Осадчая, которая хотела поинтересоваться развитием скандала, Тимати махнул рукой и ушел от ведущей программы "Світське життя".

Хотя сначала вежливо отвечал на провокационные вопросы ведущей о его не очень удачной карьеру актера. К тому же жест Тимати на прощание очень напоминал уже знаменитый жест - "Давайдосвидания", который Тимати использовал в своем клипе для оскорбления Киркорова.