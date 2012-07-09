Скарлетт Йоханссон затмит Анджелину Джоли

Скарлетт Йоханссон предложили гонорар в £13 млн за ее участие в съемках продолжения фильма "Мстители", основанного на одноименных комиксах издательства Marvel Comics.

Этот гонорар делает 27-летнюю Скарлетт Йоханссон самой высокооплачиваемой в мире актрисой.

Огромный гонорар Скарлетт Йоханссон затмит £12,2 млн, полученные Анджелиной Джоли за роль в фильме "Турист". Из-за невероятной популярности первой части "Мстителей", продюсеры просто уверены, что и в следующей части ленты, Скарлетт принесет им удачу.

Что касается других актеров, то Роберту Дауни-младшему - "Железный человек" и Крису Хемсворту - "Тор", гонорар увеличили вдвое.