Дочь Мика Джаггера работает моделью у Киры Пластининой

Совсем недавно молодая дизайнер Кира Пластинина запустила новую коллекцию «LUBLU Kira Plastinina». Как оказалось в показе Киры будет участвовать сама Джорджия Мэй Джаггер – знаменитая модель, дочь знаменитого музыканта, лидера «The Rolling Stones» Мика Джаггера.

Это уже не первый раз, когда Джорджия поддерживает Киру. Она уже неоднократно посещала показы Пластининой, сама же покупает некоторые вещи у нашего дизайнера, а недавно прибыла в Нью-Йорк для того, чтобы одной из первых оценить новый опыт Киры.

Фотограф Кеннет Виллард помог создать четкие фото-образы для рекламы коллекции. Так вещи на изображениях заиграли новыми красками.