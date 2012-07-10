Сын певца Ашера присмерти

После несчастного случая приемный сын певца Ашера, 11-летний Кайл, попал в больницу. Врачи не дают положительных прогнозов.

Мальчик поступил в клинику с диагнозом "смерть головного мозга". Врачи настаивают на том, что отключить ребенка от аппарата искусственного жизнеобеспечения, поскольку с момента поступления 11-летнего Кайла в больницу не наблюдалось активности мозга.

В данном положении Кайл не в состоянии дышать самостоятельно, и его внутренние органы могут относительно нестабильно работать лишь благодаря системе жизнеобеспечения. Трагедия произошла в минувшие выходные, когда во время отдыха на пляже ребенка сбил гидроцикл.

С того самого момента Ашер не выходит из клиники и молится о спасения Кайла. Вместе с ним там находится также его бывшая жена Тамека Фостер и их двое совместных детей: Ашер Реймонд Пятый и Невид Илай Реймонд. Пара развелась в 2009 году.