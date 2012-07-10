Жена Андрея Малахова беременна?!

Возможно, в скором времени Наталья Шкулева подарит Андрею Малахову наследника или наследницу. В последнее время Наталья стала чаще появляться на светских мероприятиях в обществе своего мужа. Мы заметили, что телеведущий стал бережнее относиться к супруге. В кулуарах светского общества начали перешептываться: а не беременна ли Наталья?

К алкогольным напиткам на вечеринках девушка не притрагивается, да и одежду носит такую, что не трудно заметить округлившийся животик. Впрочем, может это всего лишь игра нашего воображения или мечты о том, чтобы в семье счастливой пары наконец-то произошло пополнение!