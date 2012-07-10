Александр Кривошапко заигрывает с Памелой Андерсон

Женатый певец Александр Кривошапко выразил интерес к пышногрудой блондинке Памеле Андерсон. "Мы с друзьями в детстве смотрели ваши фото, где вы голая, и очень Вас любили! Зафоловьте меня, пожалуйста, и я буду хвастаться", - написал певец Памеле в Твиттере.

Неизвестно, как к переписке отнеслась ревнивая жена певца танцовщица Татьяна Денисова.

Напомним, что это не первая попытка певца наладить связи с мировыми знаменитостями. Недавно Александр обратился к Дмитрию Медведеву с просьбой дать ему 3 миллиона долларов на личные нужды.