Бородина простила Терехина

Недавно в СМИ появилась информация о том, что Михаил Терехин и ведущая Ксения Бородина разошлись, но уже сегодня, 10 июля, стало известно, что они снова помирились.

После ссоры Михаила и Ксении, поклонники парня начали засыпать его в блоге советами, как вернуть расположение любимой.

Некоторые даже советовали купить кольцо и сделать Бородиной предложение руки и сердца.

По всей видимости, на такой ответственный шаг Михаил Терехин не решился, однако, помириться с возлюбленной ему все-таки удалось. В подтверждение этого факта он выложил в сеть свежую фотографию, на которой видно, как он целуется с Ксенией Бородиной.

"День поцелуев же. А на мой нос не обращайте внимание!", – так подписал свежий снимок довольный Терехин.