Ксения Собчак ждет первенца?!

Звезда телеэкрана Ксения Собчак сейчас не только активно занимается политической деятельностью, но и строит свою личную жизнь. И вполне возможно, что импозантный мужчина и молодой политик-оппозиционер Илья Яшин именно тот, кто сможет обуздать пылкий нрав Ксении.

Совсем недавно сама Собчак подтвердила свои романтические отношения с «соратником по баррикадам», а сегодня она выложила в Сети провокационную фотографию, на которой, сквозь простой комбинезон, виден ее округлившийся животик.

Большинство поклонников новоиспеченной оппозиционерки сразу же решили, что Ксения ждет первенца, хотя и тщательно скрывает свою беременность. Вероятно, именно это и повлияло на уход Ксении со скандального реалити-шоу «Дом-2». Видимо, насладившаяся славой и общественным признанием, Собчак на какое-то время хочет стать просто мамой и любимой женщиной.

Пока звезда никак не комментирует информацию о своей беременности, однако поклонники надеется на то, что вскоре она подтвердится, пишут «Новости семь дней в неделю».