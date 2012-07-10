Анфиса Чехова ограничивает себя в сладком

Чуть больше месяца назад телезвезда Анфиса Чехова стала мамой. Новоиспеченная мамочка выглядит прекрасно. Маленького Соломона кормит грудью, которая стала еще более роскошной. Отец ребенка актер Гурам Баблишвили не нарадуется. Одно «но»: Анфисе приходится отказываться от многих продуктов, фруктов, ягод.

«Шоколад нельзя, — улыбается кормящая мать. — Да я его и раньше особо не ела. Всегда была большой любительницей соленого. Но во время беременности у меня произошел «переворот»: теперь постоянно тянет на сладкое. Попробовала тут съесть кусок сметанного пирога, а в нем оказался мед — сильный аллерген, Соломона всего обсыпало. Так что теперь больше не экспериментирую. Остановилась на безопасных пастиле и лукуме».