Алена Водонаева развлекается в Мексике

Новоявленная ведущая реалити-шоу «Каникулы в Мексике» Алена Водонаева устроила на вилле роскошную вечеринку по случаю своего 30-летия. Муж и сын бывшей звезды «Дома-2» на этом празднике не присутствовали.

Отсутствие самых главных мужчин в своей жизни Алена Водонаева объяснила тем, что они просто не смогли прилететь к любимой женщине в этот очень важный для нее день из-за каких-то обстоятельств, на которые не возможно было повлиять. При этом Алена Водонаева отрицает все слухи о своем разводе с супругом. Однако эти утверждения телеведущей вызывают большое сомнение, поскольку в России Алена «оставила» не только мужа, но и сына Богдана, которого увидит теперь только через несколько месяцев.

Только расставание с мужем могло заставить телеведущую оставить в Москве обоих своих мужчин - супруга и сына. Кстати, брат Алены Водонаевой со своей девушкой без всяких проблем прилетел на этот праздник к сестре.

Алена Водонаева была просто в восторге от праздника в ее честь и утверждает, что это был один из самых лучших дней ее рождения за всю ее жизнь: «Наверное, это был один из лучших в моей жизни день рождения. Уж точно он запомнится на всю жизнь!».

Особенно порадовала ведущую шоу реакция участников проекта на этот праздник. Ребята, собравшиеся на вилле, скинулись и купили Алене Водонаевой ожерелье, которое она сама очень хотела приобрести, и платье собственного дизайна.