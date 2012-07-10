Надежда Мейхер считает, что ВИА Гре скоро конец

Надежда Мейхер призналась в одном из интервью, что никакой состав группы ВИА Гра не сравнится с временами участия Анны Седоковой, Веры Брежневой и самой Нади. По мнению певицы, ВИА Гре скоро придет конец.

Надежда Мейхер стремительно возвращается в свет после рождения дочери. Так, экс-участница ВИА Гра все чаще появляется на светских тусовках и перед объективами фото- и телекамер. На интервью певица также щедра, благодаря чему журналистам удалось выяснить, что думает Надя о нынешнем составе группы и что ждет коллектив в будущем.

"Вернувшись в группу в 2009 году, я говорила продюсерам, что это уже не та ВИА Гра, которая была со времен "золотого состава" – тогда в коллективе пели Вера Брежнева, Аня Седокова и Я. Сейчас группа держится только на раскрученном бренде и хороших песнях Константина Меладзе. Путь ВИА Гры должен был закончиться давно. Но рано или поздно нас ждет финишная прямая. Поэтому не важно, какие девушки входят в состав группы. Пока слушают песни, ВИА Гра жива. Хотя, в любом случае это уже не моя история", – поделилась Мейхер размышлениями.