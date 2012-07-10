Мелани Си разошлась с любимым

Певица и ее давний возлюбленный разошлись после 10 лет отношений.

В мировой шоу-бизе еще одной парой стало меньше. Экс-"перчинка", Мелани Си рассталась со своим гражданским супругом Томом Старром, с которым она прожила вместе 10 лет. Пара так и не решилась официально узаконить свои отношения, однако это не помешало им в 2009 году произвести на свет очаровательную малышку, которую счастливые родители нарекли Скарлет.

В своем недавнем интервью, известному британскому глянцу, Мел Си пожаловалась: "Мне нравится, когда в моем доме все делается с военной точностью. Но, к сожалению, в нем проживает еще кто-то...мужчина! Который вносит в мой привычный уклад хаос и беспорядок". Тем не менее, тогда еще ничто не предвещало разрыва.

На сегодня, официальные представители певицы подтвердили, что пара приняла решение расстаться. Напомним, что Мел моложе Тома, который к слову, никакого отношения к шоу-бизнесу не имеет, на 17 лет.