Анита Цой пожертвовала 1 млн рублей на приобретение гуманитарной помощи пострадавшим от наводнения в Краснодарском крае.

Популярная певица уже более десяти лет занимается благотворительной деятельностью. Анита Цой не осталась равнодушной к страшной трагедии, произошедшей на Кубани. Певица перечислила часть средств, заработанных в 2012 году во время всероссийского тура, на приобретение товаров первой необходимости для пострадавших при наводнении. Это сумма в 1 млн рублей.- Это большая беда. Сейчас мы приобретаем спички, свечи, детское питание, одежду, питьевую воду. Я призываю всех прийти на помощь. Кто готов присоединиться, звоните 8 495 917 5562, - сообщила Анита Цой.