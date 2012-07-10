Актриса Мария Голубкина сильно напилась на премьере фильма

Москве состоялась премьера фильма "Римские каникулы", новой работы мастера комедийного жанра Вуди Аллена. Правда, не все звезды на этом мероприятии вели себя достойно.

Российская актриса Мария Голубкина до зрительного зала в этот вечер так и не добралась. Девушке, явившейся на премьеру без грамма косметики на лице и в простом наряде – в джинсах и свободной майке, пришлось по вкусу шампанское, которое подавалось на втором этаже кинотеатра.

Мария Голубкина решила не смотреть премьеру, она стала опрокидывать в себя бокал за бокалом, успевая в перерывах между этим увлекательным занятием поболтать со своими казахскими друзьями.