Дима Билан опубликовал фото с голой блондинкой

На днях Дима Билан опубликовал в своем микроблоге фотографию, на которой он изображен рядом с обнаженной блондинкой.

«Я приехал к Настей моей. Люблю ее!» - подписал фото певец.

Пресса сразу же заговорила о новом романе Билана с блондинкой, на которую он променял темненькую «татушку» Юлю Волкову. Некоторые поклонники и поклонницы стали присылать исполнителю теплые поздравительные слова. Другие же настаивали, что Дима просто пошутил.

Как бы там ни было, после такого ажиотажа, Билан удалил фотографию из микроблога. Однако, находчивые журналисты все-таки успели сохранить провокационный снимок.

фото paparazzi.ru