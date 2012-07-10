Дмитрий Колдун попал в ДТП

В воскресенье вечером, певец Дмитрий Колдун угодил в ДТП в центре Москвы. К счастью, происшествие обошлось без жертв. Как сообщили в понедельник правоохранительные органы, никто не пострадал.

8 июля около 18.00, возле дома, расположенного по адресу: Олимпийский проспект, 16, Дмитрий, выезжая с парковки, не справился с управлением и столкнулся с автомобилем «Ниссан». Водитель иномарки в момент столкновения отсутствовал, поэтому певец вызвал полицию сам. Прибывшие на место происшествия сотрудники ГИБДД зафиксировали механические повреждения у обеих машин.