Николай Басков обматерил поклонницу

Уже несколько месяцев Николая Баскова в твиттере преследует девушка Ксения. Поклонница одолевает «золотой голос» России своими признаниями в любви и странными предложениями. Так, изо дня в день, фанатка призывает певца жениться на ней, и сама, изменив вековые традиции, предлагает ему руку и сердце. Все это время Николай не обращал внимание на назойливую поклонницу, и никак не комментировал ситуацию. Однако в минувшее воскресенье, Басков не сдержался и нецензурно послал влюбленную девушку.

В День семьи Басков поздравил всех своих читателей с праздником и сравнил себя с Греем, ожидающим свою прекрасную Ассоль. Ксения незамедлительно отреагировала на сообщение любимого.

«Я вас люблю, и каждое утро просыпаюсь, думая о вас! А вы даже ответить не можете. От вас никогда ответа не дождешься, и неприятно слушать, что вы мечтаете о семье. Так обратитесь тогда ко мне! Вы себя нелогично ведете, сами пишете что ожидаете свою, а почему же я тогда не должна вам предлагать ничего? Вы издеваетесь? Зачем? Вы ожидаете какую-то Ассоль, но чем я хуже? Я просто в шоке от такого издевательства, вы мечтаете о ней, а мою кандидатуру даже рассмотреть не желаете. Почему вы ей рады, а мне нет? Что я вам плохого сделала? Я же всего лишь ЛЮБЛЮ вас!! Я без гаданий знаю, что вы мой суженый! А вы тут всяким отвечаете, а не мне, так я сделаю все, чтобы вы пожалели об этом!».

Гневное письмо поклонницы разозлило певца.

«ВЫ МЕНЯ З***ЛИ своими сумасшедшими предложениями!», – ответил он надоедливой фанатке.