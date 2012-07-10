У Скарлетт Йохансон роман с охранником

Во время своего визита в Италию в рамках презентации коллекции Dolce & Gabbana, лицо брэнда Скарлетт Йоханссон шокировала своим поведением фанатов. Так, в свободные несколько часов времени, актриса в компании двух подруг и охранника, больше похожего на чемпиона по бодибилдингу, отправились загорать на приватной яхте. Папарацци запечатлили компанию не далеко от города Таормина, где им удалось заполучить интересные кадры.

Так, знаменитая голливудская актриса подключила секюрити не только к охране своего звездного отдыха, но и поделилась с ним полотенцем, на котором они вместе загорали. Также они не упустили возможности вместе поплавать, а после принять душ, чтобы смыть соленую воду.

Мужчина ни на шаг не отходил от Скарлетт, и вовсе не из-за выполнения своих непосредственных обязанностей – вблизи яхты не было ни души и никто не мог помешать отдыху звезды. Скорее всего Йоханссон соблазнилась на красивые мужественные формы охранника, чем он с удовольствием воспользовался, чтобы провести приятное время с самой желанной женщиной Голливуда.

Эти кадры не могли не расстроить новоиспеченных фанатов возможной парочки "Йоханссон-Купер". Так, похоже дружба между бывшими коллегами по съемочной площадке Скарлетт Йоханссон и Брэдли Купером постепенно перерастает в роман. Очевидцы рассказали, как откровенно парочка флиртовала друг с другом во время ужина в ресторане.

фото ivona.bigmir.net