Беременная Адель начала записывать альбом

Британская певица Адель приступила к записи третьей номерной пластинки. Сообщается, что продюсером новой пластинки Адели выступил американский композитор Дэн Уилсон, который ранее уже помог артистке в создании успешного мегахита “Someone Like You”. Тем не менее, источник, приближенный к исполнительнице, уже отметил, что релиз состоится не ранее 2014 года: "Адель очень любит петь, но она не чувствует себя комфортно в такой громкой среде. Все, что произошло в прошлом году, оказалось для нее тяжелым испытанием. Она хочет взять перерыв и стать хорошей мамой".

Инсайдер продолжил: "Адель очень не хочет, чтобы ее ребенок стал знаменитостью и превратился в товар для СМИ. Материнство для нее гораздо важнее количества проданных дисков, так что ее новый материал выйдет очень нескоро".

Сам же Уилсон в интервью британской прессе заявил: "Мы обменялись сообщениями по поводу звучания третьего альбома и я сосредоточился на написании максимального количества песен. И тура от Адель вы можете не ждать. Зачем это делать? Ведь она и так успешна!"

Ранее в сети появлялась неподтвержденная информация о том, что Адель планирует переиздать свою легендарную пластинку "21" до конца этого года. Из-за недавней новости о беременности певицы выход нового варианта популярного альбома, вероятнее всего, будет заморожен.