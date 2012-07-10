Анджелина Джоли занялась ювелирными украшениями

Актриса Анжелина Джоли порадует поклонников коллекция украшений "от Джоли". Она выйдет как лимитированная серия драгоценностей. Впервые она будет представлена на юге Франции и в Монако - с 15 июля по 15 августа. В течение этого времени приобрести ювелирные изделия смогут все желающие, а вот средства от продажи пойдут на благотворительность.

Свою первую коллекцию актриса создавала в соавторстве с известным ювелиром Робертом Прокопом - именно он "спроектировал" кольцо для помолвки Анджелины и Брэда Питта. Лучшим рекламным "пользователем" новых украшений стала сама Анджелина. В последнее время актриса надевала свои "камни" на торжественные выходы и блистала в них на красных дорожках.