Мария Яремчук отправляется в Юрмалу

В эту субботу Мария Яремчук, которая представит нашу страну на «Новой волне-2012» (трансляция пройдет с 23 по 29 июля на канале «Украина»), отправится в Юрмалу готовиться к выступлению. Мы встретились с Марией у нее дома, чтобы собрать вместе с ней чемодан, и узнать, чем она собирается покорять Латвию, пишет Сегодня. Кстати, пока 19-летняя начинающая артистка живет на съемной квартире в Соломенском районе Киева, но это ее вполне устраивает, и о возможном денежном призе на «Волне» она вовсе не думает (напомним, за первое место там дают 50 тыс.евро, за 2-е — 30 тыс., а за 3-е — 20 тыс.).

По словам 19-летней Марии, она получила наставление от Тины Кароль (заняла 2-е место на «Новой волне» в 2005 году. — Авт.): не спорить, помалкивать и не показывать свой характер. В Юрмалу певица едет со своим продюсером, а вот ее мама Дарина остается болеть за дочь в их родном городе Черновцах. «Когда папа ушел (знаменитый певец Назарий Яремчук скончался от рака в 1995 году. — Авт.), мне было всего два года, — вспоминает Мария, — но мама мне очень много про него рассказывала, а сама я читала его дневники, и любимая песня — это «Усміхнися мені», которую я пела на отборочном конкурсе «Волны». По словам Яремчук, она поддерживает отношения с сыновьями Назария от первого брака: «Дмитрий и Назар жили с нами, пока папа был жив, но сейчас мы редко общаемся. Кстати, я чувствую помощь отца, но уже через его друзей на земле».

Как оказалось, композитор и генеральный директор «Новой волны» Игорь Крутой лично пригласил Марию участвовать в национальном отборе на конкурсе, а ранее был знаком с ее отцом. «Конечно, есть исполнители, которые как раз ориентируется на личные отношения с богатыми людьми, я же стараюсь с ними просто дружить, — говорит Мария, — у меня действительно появились хорошие друзья. В том числе и политики. С деньгами на поездку и подготовку к конкурсу мне помог Ринат Ахметов». Кстати, с собой Яремчук берет всего один чемодан: "В нем несколько платьев, 8 пар обуви, шляпка и купальник, диск с моим любимым фильмом «Чикаго», а еще мой талисман в виде крестика, привезенный из Иерусалима".