Адель родит первенца в сентябре

Сообщив о том, что они с Саймоном Конецки ждут ребенка, певица Адель тактично упустила информацию о том, на каком именно сроке она находится. Так, достоверные источники сообщают, что певица родит уже в сентябре этого года.

Еще в конце июня, на своем официальном сайте 24-летняя британская исполнительница Адель сообщила о том, что она и ее бойфренд Саймон Конецки, который возглавляет благотворительный фонд Drop4Drop и с которым певица встречается с лета прошлого года, вскоре станут родителями. Однако она не уточнила на каком сроке находится.

Стало известно, что в настоящее время певица на 7 месяце и родит уже в сентябре, сообщает британский таблоид Daily Mail со ссылкой на достоверных источников из окружения звезды.

"Лишний вес помог ей на протяжении долгого времени скрывать беременность, – говорит источник, – Адель не хотела рассказывать о своем интересном положении на раннем сроке".