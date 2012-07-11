Жанна Фриске подарила себе новый сингл

Накануне своего Дня рождения Жанна Фриске выпустила новый сингл, тем самым сделав себе и своим поклонникам оригинальный подарок. Пока злые языки продолжают обсуждать личную жизнь певицы, придумывая новые байки, Жанна ведет активную работу на своим будущим музыкальным альбомом. Этим летом Жанна Фриске решила завоевать музыкальные чарты отечественных радиостанций с новым синглом «Навсегда», который она выпустила в аккурат к своему дню рождения.

«Для меня эта песня - настоящий летний фейерверк. С музыкальным продюсером и автором песни меня познакомил Лёша Серов из «Аварии», не так давно они открыли совместный лейбл ChinKong Production. Он талантливый композитор и, главное, современный – последние его работы звучат на всех главных радиостанциях страны, - делится Жанна. - Трек мега позитивный. Я не раздумывая, решила поделиться им со всеми. Надеюсь, мой выбор не оставит никого равнодушным.»

По возвращению из Мексики, она активно работает над своим будущим студийным альбомом. Графики съемок и концертов расписаны задолго наперед. К слову, несколько дней Фриске провела в Амстердаме, вместе со своим возлюбленным Дмитрием Шепелевым. Именно столицу Голландии выбрала певица для празднования своего дня рождения (8 июля). В Амстердаме Жанна посетила Sensation, а также концерт Мадонны. А вслед за двухдневным отпуском, певица отправилась в Витебск, где впервые исполнит песню «Навсегда» для зрителей фестиваля «Славянский Базар».