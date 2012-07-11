Канал 1+1 представит звезд шоу-бизнеса и молодых исполнителей на «Крым Мюзик Фест - 2012»

Канал 1+1 стал официальным партнером Международного музыкального фестиваля «Крым Мюзик Фест - 2012», который пройдет с 29 по 31 августа в концертном зале "Юбилейный" (г.Ялта, АР Крым). В театрально-концертные кассы городов Украины с сегодняшнего дня в продажу уже поступили билеты на фестиваль. Три феерических шоу-программы с участием звезд и молодых исполнителей – в вечерних эфирах популярного телеканала. Гранды эстрады – Филипп Киркоров, Кристина Орбакайте, Александр Пономарев, Таисия Повалий, Валерий Леонтьев, Максим Галкин, Николай Басков, Loboda, Борис Моисеев, Тамара Гвердцители, Ирина Билык (и многие другие звезды), а также молодые артисты (участники «Голоса країни» и других проектов) подарят зрителям три незабываемых вечера в конце лета. Фестиваль проводится при поддержке Верховной Рады АР Крым.

В прошлом году Международный музыкальный фестиваль «Крым Мюзик Фест - 2011» собрал на Южном берегу Черного моря, в Крыму, лучшие голоса пяти континентов. Гостями и участниками музыкального праздника были Алла Пугачева, София Ротару, Глория Гейнор, Демис Руссос, Валерий Леонтьев и другие звезды шоу-бизнеса.

В этом году с 29 по 31 августа «Крым Мюзик Фест» представит три насыщенных фестивальных дня в Ялте. Концертная площадка превратится в феерический аттракцион новейших достижений шоу-бизнесовых технологий. В процессе подготовки – оригинальные шоу-программы, новые образы уже известных артистов.

Особенность нынешнего фестиваля – это новый шанс на успех для некоторых молодых исполнителей, уже заявивших о себе в популярном проекте «Голос країни» и других шоу. Звезды эстрады станут своеобразными «кураторами» молодых талантов. Готовятся совместные номера, неожиданные дуэты.

«В этом году поставлена задача качественно изменить формат фестиваля, чтобы провести его в ином ключе, - говорит генеральный продюсер «Крым Мюзик Фест» Валентина Басовская. - Надеемся удивить зрителей и телезрителей сценическими эффектами, оригинальной сценографией, необычными костюмами, неожиданной формой подачи номеров. Для этого привлекаем не только лучших отечественных специалистов, но и зарубежных, в частности японских. Будут использованы эффекты 3D-технологий, декорации-трансформеры, подвижные мониторы. Предоставляем творческим людям реализовать у нас свои самые невероятные идеи и задумки».

Первое фестивальное шоу – 29 августа - «Летний вечер в Ялте».

Второй вечер – 30 августа - музыкально-соревновательное шоу «Звезды зажигают!». Программа объединяет легенд эстрады с исполнителями, которые начинают свой творческий путь.

Третий день – 31 августа - театрализованное шоу, в основе которого прозвучат песни Аллы Пугачевой и другие популярнейшие хиты.

Билеты на концерты Crimea Music Fest можно приобрести в театрально-концертных кассах городов Украины или забронировать по телефонам, указанным на сайте фестиваля