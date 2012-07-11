У Стаса Михайлова проблемы в семье

12-летнего Никиту не принимают в доме известного исполнителя

В прошлом году «Forbes» назвал Стаса Михайлова самым популярным человеком страны. Только в «Яндексе» имя певца набирали более 14 млн. раз в месяц. Артист то и дело появлялся на обложках в окружении родителей, жены Инны и многочисленных детей. Но оказалось, что семейная идиллия Михайловых - всего лишь видимость. О том, как на самом деле складываются отношения Стаса с близкими людьми, нам рассказала его родственница.

Звонок в редакцию «Экспресс газеты» раздался аккурат после нашей очередной статьи о народном любимце («Стас Михайлов построил гостиницу за $1,5 млн.»). Женщина на другом конце провода представилась близкой родственницей артиста, но слезно просила не писать, кем именно она ему приходится. Услышав отчаянную исповедь, я поняла, почему.

- После каждого общения с прессой нас просто засыпают угрозами! - объяснила моя собеседница. - Последний раз обещали кислотой облить, а потом в порошок стереть! Мы боимся связываться с этими людьми, но и читать их байки о семейной идиллии больше сил нет. Показуха все это!

- Это вас Стас грозил в порошок стереть?

- Нет, это его нынешняя жена не упускает случая поорать. Она вообще очень грубая женщина. Когда Инна Горб (первая супруга Михайлова. - В. М.) пообщалась с журналистами, та ей столько гадостей наговорила… За Инночку тогда мама вступилась - Антонина Федоровна, - так и ей досталось: она поносила бедную женщину на чем свет стоит. Мне их жалко очень - хорошие люди, а столько грязи на них вылили. И ведь они ничего плохого о Стасе не сказали, хотя могли бы…