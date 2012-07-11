Виталий Козловский показал любимую женщину

26-летний певец Виталий Козловский никогда не обнародовал своих романов. Поэтому ходило много слухов.

Несколько месяцев подряд Виталию Козловскому приписывают роман с армянской танцовщицей и певицей Вардой. Парочка всегда вместе появляется на светских мероприятиях, и вне их звезды проводят много времени вместе.

Но оказывается, Варда лишь коллега, а вот для души Виталий выбрал другую. С собой на отдых в Турцию он взял красивую брюнетку, которая старше его на год. Певец сам обнародовал фотографии с девушкой. На фото влюбленные мило обнимаются и не скрывают своих чувств.