Финалистка украинской «Фабрики звезд», любимица Хью Хефнера и солистка поп-группы NikitA Даша Астафьева хочет сменить пол. Об этом сообщила одна из подруг певицы и модели, имя которой не разглашается.

Звезда Плейбоя очень переживает из-за того, что все вокруг воспринимают ее исключительно как красивую женщину, не замечаю других талантов. Чтобы реализоваться, как личность, она хочет стать мужчиной. Только в этом случае, считает Астафьева, окружающие начнут относиться к ней серьезнее.

Первый шаг к тому, чтобы стать мужчиной, Астафьева уже сделала. Недавно певица кардинально сменила имидж, обрив голову налысо. Также известно, что в ближайшее время Даша отправится в Израиль на консультацию к известному хирургу, который занимается сменой пола.

Надо сказать, что в детстве Даша была настоящее пацанкой. Она носила мальчуковую одежду, и все свободное время проводила на улице в компании мальчишек. Наверное, в глубине души она так и осталась парнем.