Бывший гитарист Guns N Roses получил звезду на Аллее Славы

Бывший гитарист знаменитой американской рок-группы Guns N´ Roses Слэш получил звезду на Аллее Славы в Голливуде. Об этом передают«РИА Новости», ссылаясь на агентство Рейтер.

«Я долгое время являлся частью фабрики Голливуда, и быть по-настоящему оцененным городом Голливуд - это большая, большая честь. И поэтому я хочу поблагодарить всех: это невероятно», - сказал Слэш во время торжественной церемонии.

Группа Guns N´ Roses была основана в марте 1985 года участниками двух команд - возглавляемой вокалистом Экслом Роузом Hollywood Rose и L.A. Guns. Вскоре к ним присоединился Слэш, успевший познакомиться с Роузом за время короткого участия в Hollywood Rose. В декабре 1986 года они выпустили сингл, а в июле 1987 года последовал дебютный альбом Appetite For Destruction, который разошелся тиражом 27 миллионов. Успех был закреплен мировым турне.

После этого на свет появились пластинки G N´ R Lies (1988), Use Your Illusion I, Use Your Illusion II (1991) и The Spaghetti Incident (1993).

В ноябре 2008 года после 14 лет работы долгожданный новый студийный альбом Guns N´ Roses Chinese Democracy наконец-то увидел свет. К тому времени в группе не осталось ни одного участника оригинального состава, кроме Эксла Роуза.

Guns N´ Roses являются одной из самых успешных рок-групп, общий тираж проданных записей которой составляет около 100 миллионов экземпляров.