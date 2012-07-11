Валерия живет на две семьи

Шокирующее заявление сделала певица Валерия на фестивале «Славянский базар». Гостья этого представительного музыкального форума публично заявила о том, что живет на две семьи.

Это сенсационную новость артистка сообщила журналистам, которым давала традиционное интервью. Папарацци были несколько шокированы этим заявлением и уже собирались начать атаку на Валерию, чтобы выведать у нее подробности, когда певица неожиданно поняла, что сказала что-то не то.

«Да, не подумала, что сказала», - сообщила Валерия журналистам, объяснив им попутно, что для нее второй семьей являются ее же поклонники.

Если это на самом деле так, то фанаты певицы уже давно отвечают артистке взаимной симпатией. Во время ее выступления на «Славянском базаре» поклонники дарили Валерии большие красные шары в виде сердечек, символизирующих их к ней любовь, и громко подпевали ее песням.