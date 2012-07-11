Юлия Ковальчук рассказала, почему не выходит замуж

Алексей Чумаков и Юлия Ковальчук рассказали в интервью tele.ru, почему до сих пор не женились.

— Юля, к чему такие длительные проверки чувств? В ноябре вам исполнится тридцать, с Чумаковым вы вместе уже пятый год…

— Это не проверка. Мы этот вопрос даже не обсуждаем, а мне комфортно жить и так. Штамп в паспорте не гарант счастливой жизни, люди изменяют друг другу и в браке, а потом расстаются... Скажу честно: мысли о свадьбе у меня проскальзывают. Но почему Леша не делает предложения, не знаю, спросите у него сами. (Улыбается.) Видимо, есть причины.

— Алексей, вы рассказываете, как хорошо с Юлией живется. Но почему бы тогда вам не взять ее за руку и не отвести в ЗАГС?

— Мои папа и мама родили двух детей, меня и брата, и только после этого расписались. К тому времени они прожили вместе уже много лет. Наличие штампа в паспорте в отношениях ровным счетом ничего не меняет.

— Но тем не менее люди во всем мире женятся...

— И дай Бог людям всего мира здоровья! Почему я должен ориентироваться на то, как поступают все? Я считаю: печать в паспорте нужна для решения имущественных вопросов или же с появлением детей. Брак - это купирование иллюзий мужчин о собственной свободе. Не понимаю, почему мы должны жениться, если нам и так потрясающе хорошо вместе. Огромное количество официальных пар даже не приблизилось к тем отношениям, которые были между моими, тогда еще не расписанными родителями. Если люди счастливы, при чем тут печать?

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