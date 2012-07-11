Анастасия Приходько собралась на Евровидение?!

Анастасия Приходько, о которой последнее время слышно не как о певице, а как о скандалистке, недавно задумалась о своем будущем. Так, сейчас Настя решает, стоит ли ей ехать на певческий конкурс Евровидение 2013 от Украины, или нет.

Учитывая то, что Анастасия Приходько перессорилась со многими авторитетными звездами шоу-бизнеса, ей ничего не оставалось, как спросить совета у Отара Кушанашвили. Она задала ему прямой вопрос в своем микроблоге, а также поинтересовалась мнением своих читателей на этот счет.

Будучи одним из немногих, кто все еще с теплом относится к скандальной певице, Отар "засыпал" ее комплиментами высказала свое мнение по поводу ее желания ехать на конкурс.

"ЕХАТЬ! ЕХАТЬ! ЕХАТЬ! Ни секунды не колеблясь - ЕХАТЬ! Совместить полезное с приятным. Насладиться процессом, не забывая о Высоком. Я рядом. Ты одна из самых одаренных Леди, помни об этом", – написал в ответ Кушанашвили.

Певица сию же секунду расчувствовалась: "O Спасибо! Очень приятно слышать такие слова!".

Однако о том, приняла ли она решение, Настя так и не сказала. Хотя наверняка после таких убедительных доводов певица примет участие в национальном отборе.