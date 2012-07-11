Колумбийская красотка София Вергара собралась замуж

Бизнесмен и начинающий политик сделал предложение актрисе в Мексике, где она отмечала свое 40-летие. На праздновании юбилея Софии Ник преподнес ей роскошное обручальное кольцо и сделал предложение руки и сердца.

«У них безумные отношения, - говорит источник, - Они то ссорятся, то мирятся. Они несколько раз расставались, но в результате снова сходились. В какой-то момент Ник понял, что несмотря на ссоры, любит Софию и хочет провести с ней остаток своих дней».

София отказалась комментировать помолвку, и не спешит подтверждать слухи о грядущей свадьбе, однако достоверные источники утверждают, что пышная свадебная церемония состоится в начале осени.