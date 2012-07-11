Участник группы «Дискотека Авария» Алексей Рыжов в конце июля женится на 26-летней художнице из Казахстана.

42-летний музыкант, личная жизнь которого всегда была неизученным объектом, познакомился с Ириной четыре года назад в Интернете. Когда «Авария» гастролировала на родине девушки, будущие супруги впервые встретились. Вернувшись в Москву, певец понял, что ради этой восточной красавицы он готов распрощаться с холостяцкой жизнью, взял билет до Астаны и полетел делать любимой предложение. В столицу они прибыли уже вдвоем. Кстати, с тех пор как Алексей и Ирина решили пожениться, прошел целый год.

— Мы хотели, чтобы свадьба состоялась непременно летом, поэтому в ЗАГС отправились не сразу, — рассказал «ТН» жених. — Да и куда нам торопиться? Я точно знаю, что это любовь навсегда.

Так же уверена в своем выборе и Наталия Медведева. Одна из самых шумных участниц шоу Comedy Woman вышла замуж по-тихому, сообщив эту новость только друзьям и родственникам. Мужем хохотушки стал капитан новосибирской команды КВН «СТЭПиКо» Александр Коптель. Торжество состоялось в Подмосковье, а в свадебное путешествие пара отправилась в Амстердам — претворять в жизнь пожелания друзей «жить в любви и согласии, плодиться и размножаться».