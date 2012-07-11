Муж Наташи Королевой застраховал свое мужское достоинство

Стриптизер Сергей Глушко, известный как Тарзан и муж Натальи Королевой, в отличие от своей супруги редко снимается бесплатно. По словам артиста, тело кормит его уже не первый год. Но такой капитал надо беречь и защищать:

— Я подумал — почему бы мне не застраховать свой «ядерный реактор». Находятся разные люди, желающие дернуть, укусить…

Чтобы оформить страховку, Сергей пришел в фирму с именем и репутацией. Здесь когда-то застраховала свою «пятую точку» Джей Ло, а Дэвид Бэкхем вообще «оформил КАСКО» — застраховал себя всего, с ног до головы.