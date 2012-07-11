Актрису Светлану Ходченкову обокрали в Америке

Светлана Ходченкова наяву столкнулась со страшным сном всех туристов: у звезды фильма «Любовь в большом городе», которая неделю находилась по делам в Лос-Анджелесе, украли документы и деньги.

Инцидент приключился, когда Ходченкова вышла из отеля в центре города. Девушка отвечала на звонок по телефону — и не успела оглянуться, как воришка выхватил у нее сумочку. Охрана отеля бросилась вдогонку, но вор скрылся. А ведь через два дня актриса уже должна была быть в Псковской области — на площадке фильма «Василиса Кожина».

Светлана задержалась в США на несколько дней — чтобы в консульстве РФ в Сан-Франциско получили подтверждение личности актрисы и разрешили ей выехать из страны по выдаваемой в таких случаях справке.