Лариса Долина объяснила, почему полная

Оказывается проблемы с лишним весом у известной российской певицы Ларисы Долиной - это результат ее голодного детства. Об этом сообщила сама артистка во время одного из своих недавних интервью.

Дело все в том, что, по словам певицы, в детстве ее семья считала буквально каждую копейку. Мама конечно экономила на всем, чтобы порадовать свою дочку хотя бы кусочком сливочного масла.

Но ее усилий явно не хватало, поэтому капризничать и «копаться» в тарелке с едой в семье будущей звезды было не принято. Более того, мама даже приказывала Ларисе Долиной «вылизывать» тарелку после еды.

Поэтому девочка привыкла съедать все без остатка, и со временем эта привычка превратилась для певицы в настоящую проблему. Она стала стремительно набирать вес и теперь борьба с ним стала частью жизни артистки.

Чтобы не вновь не располнеть Ларисе Долиной приходится питаться только здоровыми и низкокалорийными, но не вкусными, продуктами и есть их только маленькими порциями.