Кристина Асмус набирает вес

Новоиспеченная выпускница Щепкинского училища Кристина Асмус, которая уже успела прославиться благодаря роли Вари Черноус в популярном ситкоме «Интерны», намерена в ближайшее время покинуть популярный сериал.

Она не раз жаловалась, что занятость в «Интернах» вынуждает ее отказываться от множества других заманчивых предложений. Теперь же дорога к профессиональному и карьерному росту для Кристины открыта. Для новой роли в кино ей необходимо набрать вес, о чем девушка и намекнула в своем Твиттере: «Я хочу быть толстой! Толстой! Толстой!» – написала она.

Актриса рассказала, что пытается потолстеть, питаясь калорийной, но здоровой пищей. Набрать вес, таким образом, ей не удается. Она, конечно, могла бы перейти на булочки и конфеты, но тогда пострадает внешний вид стройняжки Вари, которая доживает свои последние серии в «Интернах».