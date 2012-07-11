Экс-солистка группы «Горячий шоколад» сменила имя

После ухода из группы «Горячий шоколад» Мария Лыса серьезно подошла к сольному творчеству. Вслед за бывшим коллективом, певица оставила в прошлом и свое имя, точнее фамилию, а возвращается на сцену уже под псевдонимом – Мария Литти (Maria Litti).

По словам одной из подруг певицы, в выборе сценического имени Марии помог американский астролог, который призвал девушку не менять своего настоящего имени, а взять только новую фамилию. Самой Маше и ее команде (которая сейчас активно занимается ее репертуаром, образом и подготовкой концертной программы) псевдоним очень понравился.

С будущим альбомом у молодой певицы тоже полный порядок: у Маши уже готово несколько песен, в корне отличающихся от тех композиций, которые она исполняла в группе. Первый сингл Марии Литти выйдет уже в августе вместе с дебютным клипом.

Напомним, что Мария не так давно ушла из группы, после чего ей сразу приписали сотрудничество с Филиппом Киркоровым. Связана ли смена имени с уходом от продюсера неизвестно, комментариев на эту тему Мария пока не дает.