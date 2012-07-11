На Кортни Лав подала в суд бывшая ассистентка

На рок-певицу Кортни Лав подала иск в суд ее бывшая ассистентка Джессика Лабри. Она обвиняет вдову Курта Кобейна в непорядочности, так как Лав не выплатила ей часть зарплаты. Причиной такого поведения стал отказ Джессики пойти на "мошеннические и неэтичные действия" – Кортни приказала ей нанять хакеров и подделать для нее документы.

Истица заявила, что была вынуждена уволиться после того, как Кортни ее оштрафовала. Теперь заработанные честным путем деньги она требует вернуть через суд. Также Джессика требует возместить ей расходы на деловые поездки, которые ей приходилось оплачивать из своего кошелька. Ко всему прочему она указала, что поведение бывшей начальницы доводило ее до хронических головных болей и бессонницы.