Жана Фриске показала грудь

Жанна Фриске вновь напомнила о себе экстравагантным поступком. Не успели еще утихнуть страсти по поводу ее внезапного решения уйти из популярного телевизионного шоу «Каникулы в Мексике», как в интернете появился новый и в чем-то скандальный сингл певицы под позитивным названием «Навсегда».

Событие в общем-то для Жанны Фриске рядовое, тем более, что этот трек, с помощью которого певица собирается завоевать верхние строчки отечественных чартов, появился в честь дня рождения Жанны, который она отпраздновала 8 июля в Амстердаме, говорят в компании Дмитрия Шепелева.

Однако внимание поклонников Жанны Фриске привлекла фотография в рекламе этого сингла, на которой певица изображена в белой намокшей блузке, через которую отчетливо видна великолепная грудь 38-летней Жанны Фриске.

Возможно, прогулки по Амстердаму и посещение там концерта Мадонны, а также фестиваль Sensation настроили Жанну на романтическое настроение, которым она тут же решила поделиться со своими фанатами, ведь для самой певицы эта композиция «настоящий летний фейерверк».

Кстати, эту песню для Жанны Фриске написал музыкальный продюсер композиции ChinKong. С этим человеком Жанну свел ее старый друг солист группы «Дискотека Авария» Алексей Серов, который вместе с современным, талантливым и востребованным композитором ChinKong недавно открыл лейбл ChinKong Production.

Последние работы этого композитора, по словам Жанны Фриске, звучат на всех радиостанциях страны, так что яркая, теплая и солнечная песня в ее исполнении, надеется певица, также не затеряется в российских чартах.

А между тем, сейчас время звезды отечественного шоу-бизнеса буквально расписано по минутам, ведь она, после возвращения из Мексики, работает над созданием своего студийного альбома.

фото eurosmi.ru