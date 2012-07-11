Павел Табаков подарил Диане Арбениной кукол

Победитель телепроекта "Голос страны-2" Павел Табаков в оригинальный способ поздравил своего звездного тренера Диану Арбенину с днем рождения. Певец приготовил ей уникальный подарок - пару эксклюзивных авторских кукол. Эти куклы - точная копия Дианы и Павла, один в один повторяют их сценические образы из триумфального финального эфира "Голоса страны", когда Арбенина с Табаковым в дуэте спели песню "Вище неба" группы "Океан Эльзы".

Номер Павла и Дианы "Вище неба" стал одним из самых ярких во втором сезоне "Голоса страны". Это эмоциональное выступление запомнилось не только миллионам телезрителей, но и самим артистам.

- Во время исполнения песни "Вище неба" мы с Дианой ощутили сумасшедший драйв, а такие эмоции для артиста много значат, - говорит Павел Табаков. - Когда думал, что подарить Диане на день рождения, решил, что лучше всего, чтобы мой подарок напоминал ей о нашей победе в "Голосе страны". Ведь из нас получилась отличная команда!

Эксклюзивные куклы Павел заказал у львовской кукольщицы Екатерины Кириловой за два месяца до дня рождения Арбениной. И два месяца мастерица день в день работала над самым оригинальным в своей творческой карьере заказом. Для вдохновения включала в мастерской песни Табакова и Арбениной. 70-сантиметровые игрушечные копии Павла и Дианы получились на славу. Куклы повторяют образы певцов до мельчайших деталей в их одежде, включая даже крестик на шее у Дианы и звезду Ерцгаммы на шее у Павла.

Диана Арбенина свой день рождения 8 июля отмечали за океаном, ведь находится в США. Поэтому Павел Табаков пока что поздравил свою звездную наставницу с днем рождения по телефону. На электронную почту прислал ей фото кукольных Дианы и Павла. А преподнести оригинальный подарок певец планирует лично - в конце июля, когда Арбенина приедет в Украину. "Надеюсь, мой подарок придется Диане по душе", - улыбается Табаков.