Френсис Мэтью развлекался с другими девушками без Рясновой

Последнее время все СМИ в один голос твердят, что Ряснова и Мэтью счастливы вместе и их жизнь ничто не омрачает, но ТЕЛЕБЛОНДИНКЕ удалось узнать, что у ребят не все гладко – им досаждают завистники!

Только что в сети появились фотографии, на которых главный герой второго сезона «Холостяка» принц Романов вовсю развлекается в ночном клубе... без Елены Рясновой (по крайней мере, на фото ее не видно). И ладно бы просто развлекается, так нет же: Френсис мило обнимается с девушками, да еще и позирует на камеру. Конечно, тут же нашлись доброжелатели, которые показали эти фотографии Лене, еще и с припиской: «7.07 Serebro SEREBRO Dj's Team. Вот так он отдыхает в твое отсутствие!!!!!». Кстати, опубликовала эти фото одна из героинь снимков, поэтому у читателей «Вконтакте» возник вполне логичный вопрос – «зачем?».

Стоит отметить, что Лена отреагировала спокойно, лишь написав под одной из фотографий: «Хорошая компания:)))». Будем надеяться, что и в разговоре с Френсисом Ряснова была так же уравновешенна, как и в комментариях, и что спокойному совместному счастью этой пары ничто не угрожает.

фото unick.kiev.ua