Макс Барских отправился на отдых в Италию с подругой

Певец Макс Барских и его коллега по сцене и подруга Маша Романова отправились на отдых в Италию, пишет ТСН.ua.

Певец в своем Твиттере выкладывает все новые фото с мест, которые ему нравятся и запоминаются. Из них можно сделать выводы, что Макса захватила архитектура Рима и Ватикана. Но точно не знает, кому принадлежат эти творения, так под фото со знаменитым фонтан Треви в Риме, архитектором которого считается Никола Сальви сделал подпись: "Микеланджело просто Бог искусства".

Хотя надпись и не уместна, однако, с певцом нельзя не согласиться. А также у Барского просыпаются романтические мысли во время вечерних прогулок в компании Маши Романовой. После фото с девушкой и подписи "Идем с Романовой в ночной Рим!", в Твиттере певца появилось фото пары, которая целовалась на скамейке с подписью от Макса: "Эх ... Романтика! So sweeet...".