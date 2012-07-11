Кэти Холмс сменит фамилию и имя дочери?!

На днях Кэти Холмс и Том Круз подписали соглашение о разводе, в котором детально обговорили судьбу их дочери Сури. Теперь девочка будет жить с матерью в Нью-Йорке, а отец сможет навещать ее в любое время. Круз также согласился выполнить условия Кэти: встречи с дочкой будут проходить в присутствии нянек, которые работают на Холмс. Сури также больше не будет посещать мероприятия сайентологов. Однако на этом Кэти не остановилась. Актриса всерьез решила сменить дочери не только фамилию, но и имя. Вероятнее всего, Сури Круз в скором времени станет Скаут Холмс (именно так звали героиню любимой книги Кэти – «Убить пересмешника»).

«Единственное, на что она, наверное, сможет согласиться, - это на то, что бы оставить упоминание фамилии экс-мужа в качестве имени. Таким образом, малышку будут звать Скаут Круз Холмс», - рассказали друзья актрисы.