Киркорову не хотят выплачивать декретные

Поп-король российской эстрады Филипп Киркоров, у которого недавно родился еще и сын, теперь может рассчитывать на единовременную материальную помощь от государства в размере 387 640 рублей. Правда, чтобы получить в свое распоряжение причитающийся ему материнский капитал, Киркорову придется побегать по инстанциям.

Дело в том, что семейное положение поп-короля и его двоих детей настолько редкое, что в законодательстве о нем ничего не сказано. Другими словами, отцы детей, рожденных от суррогатной матери, не попадают в список тех, кто может претендовать на получение материнского капитала.

Тем не менее, кто как не отцы-одиночки должны иметь на него право. Одним словом, юристы советуют Киркорову отстаивать свои права до последнего вздоха! Государство обязано поддержать артиста, горячо любимого тысячами россиян.

Кстати, если Филипп Бедросович отважится завести третьего ребеночка, правительство Московской области выделит ему земельный участок под строительство дома.