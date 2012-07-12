Виталика Козловского сфотографировали с младенцем

Вернувшись с отдыха в Турции, Виталий Козловский "примерил" на себя роль заботливого отца.

Журналистам удалось сфотографировать мужчину с незнакомкой и младенцем на руках в самом центре Киева. Кто эта женщина и кем приходится Виталию кроха неизвестно.

Но очевидно у него к ним нежные чувства. Певец очень осторожно и гордо нес младенца, которому очевидно не более трех месяцев. Очаровательной брюнетке, которая держала Козловского за руку, мужчина улыбался и с интересом с нейразговаривал.

В последнее время Козловский окружает себя большим количеством женщин и дает все больше поводов о себе говорить. Сначала певцу стали приписывать роман с коллегой по сцене Вардой. Однако на отдых в Турцию он взял с собой другую девушку, которую журналисты окрестили Настей. А сейчас кроме еще одной незнакомки у Козловского появился младенец.

фото tabloid.pravda.com.ua