Эпатажная Леди Гага создала свою собственную социальную сеть под названием «Little monsters» («Маленькие монстры»).

Название выбрано не случайно – именно так называет Гага своих поклонников. При входе на сайт всех посетителей встречает надпись: «Добро пожаловать домой, маленькие монстры!»

Суть проекта такая же, как и у всех: «монстрики» могут обмениваться сообщениями, публиковать фотографии и видео, слушать музыку, ставить «лайки» и с легкостью покупать билеты на концерты поп-дивы. За всем этим «беспорядком» будет следить сама Гага, которое величает себя не иначе, как «Мама маленьких монстров».