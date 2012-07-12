Мадонна покритиковала Украину

Концертом в Кельне завершилась немецкая часть мирового турне Мадонны. Перед 15 тыс. фанатов, среди которых оказался и российский телеведущий Андрей Малахов, поп-звезда решила покритиковать Украину.

В Кельне она продолжила начатое в Тель-Авиве - там Мадонна призвала к миру на Ближнем Востоке - и в Стамбуле, где обнажила грудь. Это действо многие журналисты оценили как жест солидарности с женщинами Турции. В Германии, не вдаваясь в подробности, Мадонна решила покритиковать Украину. "Если вы мои фанаты, то вы должны быть толерантными. Но посмотрите, что происходит в Иране, что происходит на Украине или во Франции?!" - возмутилась дива.

На это высказывание обратил внимание бывший на концерте известный телеведущий Андрей Малахов, тут же сообщивший о своем удивлении в сети Twitter. "Киев, готовься!" - предупредил он. В столице Украины американская поп-звезда выступит в начале августа.

"Если с Ираном или Украиной все более или менее понятно, то причем тут Франция, я не сразу понял", - признался Андрей Малахов, приехавший в Кельн специально на шоу Мадонны.