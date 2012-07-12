Радостной новостью поделился блогер fill: актриса Марина Александрова родила сына, первенца. Малыш появился на свет в одной из заграничных клиник.

Счастливое событие произошло в начале июля, но подробностями своей личной жизни звезда предпочитает не делиться, поэтому о прибавлении в семействе стало известно только сейчас.

Беременность Александрова тщательно скрывала, как и свой роман с режиссером "Первого канала" Андреем Болтенко, отцом ребенка.

Напомним, до встречи с ним у актрисы было несколько громких романов: с Александром Домагоровым и Иваном Стебуновым. За последнего Марина даже вышла замуж, но, увы, в скором времени брак распался. Болтенко же молва одно время приписывала роман с Натальей Водяновой - пару часто видели вместе.

Как бы то ни было, теперь в жизни обоих начался новый этап, с чем мы их от всей души и поздравляем!